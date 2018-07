Assemblea Pd | Renzi contestato | “Io non ho tradito | hanno cambiato i piani a nostra

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Resto. So che non sono l’unico responsabile. M5s nuova destra - mai accordo” : “So che non sono l’unico responsabile ma in politica si fa così: paga uno per tutti”. “Superficiale dire che le abbiamo perse tutte”. “Perché non hai fatto una cosa tua dopo le primarie del 2014 o dopo il voto? Perché io credo e contino a credere che sia il Pd l’argine al populismo, non sono andato via quando conveniva e non vado via“. Matteo Renzi non molla il partito democratico: l’Assemblea ...