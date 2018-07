Assemblea Pd | Orlando | “Fronte repubblicano di Calenda va bene ai Parioli Sconfitta? non

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 luglio 2018) “Il Fronte repubblican forse vaai, non per chi si trova nelle condizioni di dover affrontare un mondo che non capisce e che gli si riversa addosso”. Lo ha detto Andrea, della minoranza Pd, che in un passaggio del suo discorso all’del partito a Roma ha così commentato il progetto di Carlo. L’ex Guardasigilli ha replicato (punto per punto) alle motivazioni dellaelencate da Renzi: “Mi sarei aspettato oggi una riflessione seria da tutti sul perché le nostre politiche non hanno placato la paura dei cittadini. Non dando la colpa a questo o a quello. Non mi aspettavo tutto fosse liquidato alle colpe di Leu – che ci sono -, allo scarso carisma di Gentiloni e alla rumorosità delle minoranze interne” L'articoloPd,: “Frontedivaai? non ...