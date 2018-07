Assemblea Pd | Orfini | “Progetto di Zingaretti? Non mi convince | è un ritorno al passato

Orfini convoca Assemblea del Pd il 7 luglio. E Calenda presenta il Fronte Repubblicano. : Calenda presenta il manifesto politico del suo Fronte repubblicano per superare il Pd: "Quello che bisogna fare è una grande lista civica nazionale - diciamo così per semplicità - che possa mobilitare il Paese nel profondo, cosa che il Pd non riesce più a fare".Continua a leggere

Pd - Calenda : “Domani il manifesto del Fronte Repubblicano”. Orfini convoca l’Assemblea per il 7 luglio : Alla fine il Fronte Repubblicano si farà. O meglio ne annuncia il manifesto Carlo Calenda. “Bisognerà cambiare classe dirigente e progetti. Questa è la ragione per la quale domani farò uscire un manifesto politico di questo Fronte. Quello che bisogna fare è una grande lista civica nazionale – diciamo così per semplicità – che possa mobilitare il Paese nel profondo, cosa che il Pd non riesce più a fare perché impegnato in una ...

Assemblea Pd - ritardi e fischi per Orfini. Ma la maggioranza vota per rinviare discussione sul segretario : Con un voto a maggioranza l’Assemblea Pd ha deciso di cambiare l’ordine del giorno e non discutere oggi sulla guida del partito e il congresso, ma rinviare a una successiva riunione. Sono stati 397 i voti a favore, 221 i contrari e sei gli astenuti. Contro la proposta si sono levate proteste dalla platea, che in precedenza aveva fischiato. “Capiamoci, anche basta”, ha detto Orfini a chi lo interrompeva. L’Assemblea si è poi ...

Assemblea Nazionale Pd a Roma/ Streaming video live - dimissioni Renzi congelate : "buu" ad Orfini - e Martina.. : Assemblea Nazionale Pd a Roma: verso nuovo Congresso o Martina segretario. Renzi vuole evitare conte interne e offre mediazione: scontro con le minoranze di Orlando e Franceschini(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 12:29:00 GMT)