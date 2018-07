Assemblea Pd | Martina confermato segretario | Renzi attacca i 5 stelle

Pd : Assemblea elegge Martina segretario : ANSA, - ROMA, 7 LUG - L'assemblea del Partito Democratico riunita a Roma all'Hotel Ergife ha eletto segretario Maurizio Martina, attuale reggente, con 7 voti contrari e 13 astenuti. Tutte le notizie ...

Pd : Martina eletto segretario dall'Assemblea Nazionale : Maurizio Martina è stato eletto dall'assemblea Nazionale nuovo segretario del Pd. I voti contrari sono stati sette e gli astenuti 13. Martina, all'indomani delle dimissioni di Matteo Renzi, aveva assunto le mansioni di segretario reggente.

Assemblea Pd : verso conferma di Martina segretario. Renzi : accordi con M5S? Impossibile - è la vecchia destra : Non potremo mai perdonarli di aver trasformato la lotta politica in Italia in una rissa. Avete inquinato le falde della democrazia. C'è una componente di centrosinistra nel M5S? Possono prendere il ...

Al via l'Assemblea del Pd - Martina segretario : Mandato pieno per l'attuale reggente del partito. Primarie già fissate per l'inizio del 2019 prima delle elezioni europee. Ad aprire i lavori Matteo Renzi - Prima ancora dell'inizio, l'accordo era ...

Pd - al via l'Assemblea Nazionale : Martina verso la segreteria - : Il Partito democratico si riunisce a Roma. Accordo delle correnti dem su un testo comune che prevede l'elezione dell'attuale reggente a segretario, l'avvio immediato della fase congressuale e le ...

Assemblea Pd - Maurizio Martina verso la conferma alla segreteria : Maurizio Martina verso la conferma alla segreteria del Partito democratico. E' questo uno dei punti chiari contenuti nel documento che il partito deve mettere ai voti in Assemblea. Tra gli altri temi ...

Pd - al via l'Assemblea nazionale : verso la conferma di Martina segretario : ROMA - Un patto tra tutte le anime del partito. Per eleggere come segretario il reggente Maurizio Martina. La successione a Matteo Renzi si compie a quattro mesi dalla sconfitta elettorale. Per ...

Assemblea Pd - Maurizio Martina verso elezione a segretario. Renzi : “Basta litigi interni” : Elezioni di Maurizio Martina segretario, avvio da subito della fase congressuale, e primarie nel 2019, prima delle elezioni europee: sono questi i temi sul tavolo all'assamblea del Pd, che si tiene oggi all' hotel Ergife di Roma.Continua a leggere

