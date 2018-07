Assemblea Pd | la diretta

Assemblea NAZIONALE PD/ Diretta streaming video : Delrio si chiama fuori - Martina resta Segretario? : ASSEMBLEA NAZIONALE Pd: Diretta streaming video da Roma, Martina confermato Segretario? Congresso 2019: Zingaretti chiede "prima delle Europee", ma il nodo rimane Matteo Renzi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 08:33:00 GMT)

Pd - al via l’Assemblea : rischio conta tra renziani e il resto del partito. Segui la diretta dall’hotel Ergife : Al via l’assemblea del Partito democratico, in diretta streaming dall‘Ergife. All’ordine del giorno le dimissioni del segretario nazionale e gli adempimenti conseguenti, con il rischio concreto di una drammatica conta tra i renziani e il resto del partito, sullo sfondo di una nuova paventata scissione L'articolo Pd, al via l’assemblea: rischio conta tra renziani e il resto del partito. Segui la diretta dall’hotel ...

La diretta streaming dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico : Quella in cui si decide se nominare ufficialmente come segretario Maurizio Martina o se convocare subito un nuovo congresso, a partire dalle 11 The post La diretta streaming dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico appeared first on Il Post.

Pd : Assemblea nazionale sabato all’Ergife - ci sarà diretta streaming : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Si svolgerà sabato 19 maggio a Roma, presso Ergife Palace Hotel ‘ via Aurelia, 619 – dalle ore 10.30, l’assemblea nazionale del Partito Democratico. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul sito del Pd, www.partitodemocratico.it, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Pd. E’ quanto si legge in una nota. L'articolo Pd: assemblea nazionale sabato all’Ergife, ci ...

civica trentina * Assemblea provinciale - centro congressi interbrennero - 5 maggio 2018 : la diretta video streaming - link video - | : Per rivedere on demand , reply, la diretta streaming dell'assemblea annuale della 'civica trentina', dal centro congressi interbrennero di Trento, cliccare QUI . , durata 1 ora e 33 minuti,

Pd - diretta direzione – Martina : “Chiuso col M5s. Impossibile governo col centrodestra. Chiedo fiducia fino all’Assemblea” : Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle conseguenze. La più stringente riguarda lo scenario raccontato oggi dal Corriere della Sera con un pezzo del Pd che ...

