Assemblea Pd | è ancora paralisi | il partito in balia di Renzi rimanda le primarie alla

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 luglio 2018) Unche non decide e che rimane indel suo ex segretario. Quello che ha perso tutto e che un giorno sì e un altro pure fa sapere che potrebbe anche andarsene. Ildemocratico esce dall’nazionale come ne era entrato: in predaconfusione. A onor di cronaca un nuovo segretario è stato eletto e si chiama Maurizio Martina. Ovvero lo stesso che c’era in carica fino a ieri e che dopo il voto era stato indicato come “il reggente” che avrebbe dovuto portare i suoi alle. Sarà quindilui a dover tenere in vita il gruppoper lunghe settimane, cercando di arrivare a febbraio con un progetto consistente e una struttura in grado di affrontare la consultazione con la base. A quel punto le Europee saranno distanti solo due mesi e il rischio di arrivarci ammaccati è tutt’altro che improbabile. Intorno c’è uno ...