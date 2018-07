Assemblea Pd | Boccia | “Se avessimo fatto accordo con M5s | oggi Salvini non detterebbe

Assemblea Confindustria Cuneo - Boccia e Gola : 'Piano di inclusione - la grande sfida del Paese' - VIDEO - : La bellissima chiesa di San Domenico, ad Alba, ha ospitato l'Assemblea annuale di Confindustria Cuneo. Il titolo della giornata, #Italiadomani, ben riassume l'obiettivo dell'evento, quello cioè di ...

Assemblea annuale Confindustria - Boccia : "Economia forte per una politica forte" : Più crescita, più industria, più lavoro e più Europa: queste le parole d'ordine per costruire un'economia forte per una politica forte secondo il Presidente di Confindustria all'Assemblea annuale

Assemblea annuale di Confindustria - Boccia contro il contratto M5S-Lega : 'Non chiare le risorse' : "Non ci può essere una politica forte senza economia forte" anzi "se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia lavora contro se stessa". Per Boccia, l'Italia "...

Assemblea Confindustria - Boccia : "Servono riforme e un governo stabile e credibile" : ... sapendo ben distinguere la questione italiana, ciò che dipende da noi, dalla questione europea, senza usare quest'ultima come alibi per non affrontare la prima" "L'economia globale comincia a ...

Diritti tv - Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro/ Lunedì nuova Assemblea : cosa succede ora : Diritti tv, Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro: Lunedì nuova assemblea. cosa succede ora: dalla trattativa privata con Sky al rischio tribunale con gli spagnoli(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:35:00 GMT)