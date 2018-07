Assemblea Pd approva il documento “per il rilancio del partito” | cosa succede ora

CDP - Assemblea approva bilancio e 1 - 3 miliardi di dividendi : Teleborsa, - Via libera dall'Assemblea degli azionisti di Cassa depositi e prestiti , CDP, al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che presenta un utile netto di 2,2 miliardi di euro. Agli ...

CDP - Assemblea approva bilancio e 1 - 3 miliardi di dividendi : Via libera dall'Assemblea degli azionisti di Cassa depositi e prestiti , CDP, al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che presenta un utile netto di 2,2 miliardi di euro. Agli azionisti, spiega ...

Sika : Assemblea approva azione unica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Francia - niente cellulari nelle scuole : l’Assemblea approva la legge di Macron : Vietato il telefono cellulare tra i banchi di scuola: la promessa elettorale del presidente francese Emmanuel Macron è diventata legge. l’Assemblea Nazionale di Parigi ha approvato la proposta del partito del premier, La Republic En Marche, che introduce una “interdizione effettiva” dei telefonini nelle scuole e nei collegi a partire dal prossimo anno scolastico. Un provvedimento definito dal governo “un segnale ...

Leu : Assemblea approva documento - parte fase costituente : A tale scopo i soggetti promotori si impegnano a promuovere una fase costituente aperta e democratica, attenta al coinvolgimento dei territori, del mondo dell'associazionismo, delle forze sociali e ...

Assemblea ChiantiBanca - bilancio 2017 approvato. In Cda entra Stefano Sivieri : Non arrivano quindi dal mondo delle imprese'. Venendo proprio al nuovo consiglieri, ovvero Stefano Sivieri, Pini lo ha descritto come 'la persona giusta per il Cda, visto che proviene da un settore ...

Leu : Assemblea approva documento - parte fase costituente : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “L’assemblea di Liberi e uguali assume l’orientamento di proseguire il percorso unitario iniziato a dicembre 2017. A tale scopo i soggetti promotori si impegnano a promuovere una fase costituente aperta e democratica, attenta al coinvolgimento dei territori, del mondo dell’associazionismo, delle forze sociali e delle esperienze civiche”. E’ quanto si legge nel documento ...

FullSix - Assemblea approva bilancio 2017. Nominato nuovo CdA : Teleborsa, - L'assemblea degli azionisti di FullSix ha approvato il bilancio di esercizio 2017, che si è chiuso con ricavi netti pari ad euro 21.521 migliaia; un risultato della gestione ordinaria ...

Il Pd litiga ancora - ma alla fine l'Assemblea approva la relazione di Martina : Fischi e contestazioni tra i mille delegati riuniti a Roma. E' rottura sull'elezione del nuovo segretario. Congelate le dimissioni di Renzi, che rimangono irrevocabili. Voto rinviato in occasione del ...

Pd - Orlando in Assemblea : “Riforma dell’ordinamento penitenziario? Dentro il governo sono solo io a volerne l’approvazione” : “La riforma dell’ordinamento penale è stata ferma un anno perché c’era la campagna per il referendum costituzionale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando intervenendo all’assemblea nazionale del Pd. “La fiducia è stata posta dopo uno scontro durissimo nel Pd. Dentro al governo sono solo io a sottolineare l’esigenza dell’approvazione della riforma dell’ ordinamento ...

Assemblea Pd : tutto rinviato su chi guida il partito - approvata all'unanimità la relazione di Martina : Con un voto a maggioranza l'Assemblea del Pd ha deciso di cambiare l'ordine del giorno e non discutere sulla guida del partito e il congresso, ma rinviare a una successiva riunione. Sono stati 397 i ...

Gas Plus - Assemblea approva bilancio 2017 e nomina nuovo CdA : Teleborsa, - Via libera dall'assemblea degli Azionisti di Gas Plus al bilancio 2017 che ha preso atto dei risultati del bilancio consolidato. A livello consolidato l'esercizio 2017 si è chiuso con un ...