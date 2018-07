Assemblea Nazionale Pd Diretta streaming video | Martina resta Segretario? Zingaretti

Agricoltura : il 13 luglio l’Assemblea Nazionale della Coldiretti : l’Assemblea nazionale della Coldiretti è stata convocata con le rappresentanze degli agricoltori da tutte le province e regioni d’Italia e dei movimenti dei giovani, delle donne e dei pensionati dalle ore 9,30 di venerdi 13 luglio a Roma al Centro Congressi Rospigliosi in Via XXIV Maggio 43, con la relazione del presidente Roberto Moncalvo e gli interventi, tra gli altri, del Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di ...

Matteo Renzi annuncia di dire la sua sul Pd in vista dell'Assemblea nazionale : Matteo Renzi promette di fare chiarezza sul Pd in vista dell'Assemblea nazionale del 7 luglio. "Il Pd ha perso la maggior parte dei ballottaggi - scrive nella sua e-news -. E qualcuno ha dato a me la responsabilità. Ancora? Mi fa piacere essere considerato l'alibi per tutto, ma questa lettura del voto è poco più che una barzelletta. Credo necessario fare chiarezza: scriverò sul PD con calma nei prossimi giorni in ...

Provincia Confartigianato Frosinone all'Assemblea Nazionale 2018 : ... per denunciare i vizi italiani e per rilanciare le virtù della piccola impresa artigiana, che mai come quest'anno ha fatto registrare record importanti sul fronte del lavoro e dell'economia, a ...

Zingaretti : Assemblea Nazionale PD - mi auguro apertura : Roma – Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio è intervenuto a Radio Capital. A Massimo Giannini che gli chiedeva se si candiderà, Zingaretti ha risposto: “Sono in attesa che si convochi il congresso. Quando si convocherà, ovviamente sarò presente”. “Mi auguro che in Assemblea nazionale del Pd si apra un processo nuovo che punti a una fase congressuale costituente aperta a tanti soggetti che vogliono costruire ...

L'Assemblea Nazionale francese vieta l'uso del cellulare a scuola : Attualità Bambino odia smartphone della madre e lo scrive nel tema Attualità WhatsApp, l'aggressività verso gli educatori nasce spesso sui gruppi Scienza Ecco gli effetti dello smartphone sul nostro ...

Assemblea Nazionale Pd : uno spettacolo poco edificante : Di certo l'Assemblea nazionale Pd del 19 maggio scorso non entrerà nella storia. È stata però un'opportunità per saggiare l'aria che si respira all'interno del primo fra i Partiti non populisti italiani, che fra pochi mesi dovrà misurarsi con nuove elezioni. L'esito, purtroppo, è stato piuttosto sconsolante.Per l'ennesima volta, come ha notato amaramente un dirigente, siamo stati chiamati a votare una ...

UNVS : prossima edizione dell’Assemblea Nazionale di disputerà in Piemonte : Il Piemonte sarà la prossima regione italiana che ospiterà l’Assemblea Nazionale dei Veterani dello Sport Dopo la 57ª Assemblea Nazionale dei Veterani dello Sport organizzata dalla sezione di Perugia, presieduta da Anna Moscatini che si è avvalsa anche dell’importante contributo del delegato regionale umbro Aurelio Dozzini, è già tempo di guardare al futuro. Scelta l’area che ospiterà l’edizione 2019, si tratta del Lago ...