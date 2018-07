Ascolti TV | Venerdì 6 luglio 2018 In 9 | 4 mln per la disfatta del Brasile 44 5%

davidemaggio

: Ascolti tv | Venerdì 6 luglio 2018 - infoitcultura : Ascolti tv | Venerdì 6 luglio 2018 - antoniogenna : #TVUSA Giorno per giorno Flash #2409 — #Ascolti statunitensi di venerdì 6 luglio 2018: crescita per #Quantico — Un… - GIOURSO : RT @davidemaggio: Ascolti TV di ieri, venerdì 6 luglio 2018. In 9,4 mln per la disfatta del Brasile (44.5%), Balalaika 19.2% https://t.co… -

(Di sabato 7 luglio 2018)-Belgio Su Rai1 La Memoria del Cuore ha conquistato 2.267.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 la partita-Belgio ha raccolto davanti al video 9.435.000 spettatori pari al 44.5% di share (il pre e il post partita nel complesso hanno ottenuto 5.279.000 spettatori con il 28.2%). A seguire Balalaika ha ottenuto 3.110.000 spettatori con il 19.2%. Su Rai2 Il Bersaglio della Vendetta ha interessato 826.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 ha intrattenuto 1.421.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 810.000 spettatori pari ad uno share del 4.4% (presentazione di 36 minuti: 453.000 – 2%). Su Rete4 Il Terzo Indizio in replica totalizza un a.m. di 1.026.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 Il Gigante ha registrato 339.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 ...