Aritmie cardiache | uno speciale giubbetto all' ospedale di Chieti ne fa la mappatura

abruzzo24ore.tv

: All’ospedale di Chieti le aritmie cardiache si scoprono con un giubbotto - kekkobrakko : All’ospedale di Chieti le aritmie cardiache si scoprono con un giubbotto - Cityrumors_it : All’ospedale di Chieti le aritmie cardiache si scoprono con un giubbotto - Cityrumors -

(Di sabato 7 luglio 2018)- Un passo avanti nella cura dell'aritmia cardiaca. A compierlo, tra i primi in Italia, è l'di, dov'è stato eseguito per la prima volta un mappaggio non invasivo per la cura di questa patologia attraverso un giubbotto. Si tratta di una metodica all'avanguardia, preziosa nei casi persistenti e refrattari alla terapia farmacologica, che permette di localizzare il punto preciso all'interno della camera cardiaca. A utilizzarla è l'unità operativa di Aritmologia, collocata all'interno del Dipartimento Cuore, diretto da Luigi Leonzio. "Questa nuova tecnica - spiega il responsabile dell'Aritmologia Enrico Di Girolamo - utilizza un giubbotto adesivo con oltre 250 elettrodi con cui si esegue un esame molto simile a un elettrocardiogramma e, in poco più di mezz'ora, è in grado di fornire una ...