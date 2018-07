Aristocratico inglese con una vita di abusi Ecco Cumberbatch in Patrick

ilgiornale

(Di sabato 7 luglio 2018) All'origine c'è uno dei cicli di romanzi più belli e disturbanti della letteratura britannica. Il ciclo dei Melrose scritto dal giornalista Edward St Aubyn. In cinque libri St Aubyn (classe 1960) rielabora e trasfigura la suatrascorsa in una disfunzionale famiglia dell'alta società britannica. L'alter ego di St Aubyn,Melrose, affronta (sulle orme del suo creatore) la morte di entrambi i genitori, problemi di alcolismo, una dipendenza da eroina, e successivamente la guarigione, il matrimonio e la paternità.Temi davvero forti e difficili da portare in una serie televisiva. EppureMelrose, la serie che sarà trasmessa da Sky Atlantic dal 9 luglio (ogni lunedì alle 21 e 15) riesce a portarli sullo schermo con un misto di cinismo, ironia British, e senso del tragico sapientemente tenuto sullo sfondo e mai buttato in faccia al telespettatore in cerca di emozioni facili. ...