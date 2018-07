Appello di Ragusa in Movimento per via Madrid : Appello di Ragusa in Movimento al neo assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Giuffrida per chiedere il prolungamento di via Madrid.

Ragusa - epidemia di lingua blu : Appello di Assenza : Il deputato regionale Assenza si rivolge alla giunta regionale per chiedere un intervento che dia una mano agli allevatori contro la blue tongue

Ragusa - randagi in contrada Mugno : primo Appello a Cassì : Il dem Mario Chiavola insiste sul randagismo mentre Ragusa in Movimento auspica collaborazione con la nuova amministrazione

Fondi Po Fesr 2014-2020 Appello da Ragusa a Musumeci : Gianluca Manenti si rivolge direttamente al presidente della Regione siciliana Musumeci per chiedere un comitato di sorveglianza

Roberta Ragusa - 20 anni confermati in Appello per il marito : Antonio Logli è colpevole, ma non va in carcere. È stata confermata in appello a Firenze la condanna a 20 anni di reclusione per l’uomo accusato dell’omicidio e della distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa. La donna è scomparsa nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012 dalla sua casa di Gello, nel comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Sono passati più di sei anni e di Roberta Ragusa, sparita con indosso un ...

Roberta Ragusa - in Appello confermati i 20 anni a Logli. Ma il marito non andrà in carcere e tace : «Non parlo» : Confermata in appello a Firenze la condanna a 20 anni di reclusione per Antonio Logli, accusato dell'omicidio e della distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa, scomparsa nella notte...

