Anticipazioni Gomorra 4 | Ciro in dubbio | Patrizia potrebbe morire

Blastingnews

(Di sabato 7 luglio 2018) Non è stata ancora svelata ufficialmente la data di debutto della prima puntata della quarta stagione di, ma già ci sono diversi rumors che indicherebbero la data d'inizio della serie tv per i primi mesi del 2019. Inoltre, a confermare queste indiscrezioni è stato uno dei principali protagonisti della serie, Salvatore Esposito (Genny Savastano) che sui social ha stuzzicato i fan, rivelando il periodo d'inizio, ma anche mettendo inla trama della serie: "è davvero morto? Oppure no?". Dunque, l'attore napoletano con queste parole ha lasciato intendere che non possiamo escludere a priori la presenza da attore di Marco D'Amore aliasDi Marzio nella quarta stagione di. Ovviamente, non c'è ancora nulla di confermato e per il momento sappiamo con certezza che D'amore sarà presente in due puntate della quarta stagione in veste di regista....