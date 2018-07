Anticipazioni Balalaika – verso la finale | puntata del 7 luglio Gli ospiti

superguidatv

(Di sabato 7 luglio 2018) Sabato 7alle ore 22.00 su Canale 5, al termine della sfida valida per i quarti diRussia e Croazia nuovo appuntamento conla”. Conducono, come sempre, Ilary Blasi e Nicola Savino, con la partecipazione straordinaria della Gialappa’s Band. Il programma nelle ultime puntate sta andando benissimo in termini di ascolti tv. Ladi ieri, 5, ad esempio, ha raggiunto il record. 3.1 milioni di spettatori pari al 19% di share hanno seguito il commenti del dopo partita di Brasile – Belgio, terminata 1-2., 7Immagini di tutti match disputati in giornata, commenti a caldo del dopo gara, collegamenti live dalla Russia. E ancora, interviste esclusive, analisi, curiosità e ultimissime sul torneo più affascinante del pianeta. Tutto in uno spirito di grande festa, in cui non mancheranno momenti comici e ...