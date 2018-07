Andrea Damante e Giulia De Lellis non saranno a Temptation Island Vip

Giulia De Lellis e Andrea Damante a Temptation Island Vip? L'indiscrezione su Instagram : di Emiliana Costa Continua la 'telenovela estiva' tra Giulia De Lellis e Andrea Damant e. Dopo le foto del bacio tra i due, ex?, fidanzati e la storia di Instagram in cui l'ex gieffina smentisce il ...

Temptation Island Vip : Giulia De Lellis e Andrea Damante nel cast? : Andrea Damante e Giulia De Lellis a Temptation Island Vip? Tra meno di due mesi Simona Ventura tornerà in televisione al timone della prima edizione di Temptation Island Vip, lo spin-off della versione classica condotta da Filippo Bisciglia da lunedì 9 luglio in prima serata su Canale 5. Le coppie selezionate non sono state annunciate ma da mesi circolano possibili nomi. Il giornalista di Oggi e Dagospia Alberto Dandolo ha sganciato una bomba: ...

Andrea Damante con Giulia De Lellis in Sardegna lancia un messaggio : Giulia De Lellis e Andrea Damante contro il cyberbullismo Andrea Damante è andato oltre il gossip in queste ore. L’ex tronista di Uomini e Donne nelle sue storie su Instagram non ha commentato gli ultimi rumors che parlano di un ritorno di fiamma con la 22enne romana. Il deejay veronese che in questi giorni si trova proprio in Sardegna, così come Giulia De Lellis, ha voluto usare i social per lanciare un messaggio sociale e schierarsi ...

Andrea Damante è tornato in Sardegna da Giulia : i due di nuovo inseparabili : Andrea Damante e Giulia De Lellis, ultime news: di nuovo in Sardegna insieme Ormai non è più un segreto: Andrea e Giulia di Uomini e Donne sono tornati a frequentarsi. Nonostante le tanto criticate foto del settimanale Chi – che ha immortalato i due in barca tra baci e abbracci- l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno […] L'articolo Andrea Damante è tornato in Sardegna da Giulia: i due di nuovo inseparabili proviene da ...

Giulia de Lellis e Andrea Damante insieme : le reazioni di Pietro Tartaglione - Valentina Rapisarda e Gabriele Parpiglia : Una cosa è certa, Giulia de Lellis e Andrea Damante stanno movimentando l'estate gossippara. Dopo un periodo di crisi, ultimamente i due hanno avuto un ritorno di fiamma con tanto di conferma dalle foto che sono rimbalzate dal settimanale Chi, in cui i Damellis si lasciano trasportare da un appassionato bacio fra le acque della Sardegna.A seguito degli scatti, sono piovuti i commenti e le reazioni da più fronti. Tra chi ha tifato ...

