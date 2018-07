André Leon Talley | «La mia vita di chiffon»

vanityfair

(Di sabato 7 luglio 2018) La suanelle «trincee di», come le chiama lui, inizia a Durham, North Carolina, in quel Sud degli Stati Uniti ancora segregazionista. Figlio di genitori separati,viene cresciuto dalla nonna, Bennie Davis, «la donna più importante della mia». Le prime sfilate che vede e studia con entusiasmo sono quelle, inconsapevoli, delle signore nere che vanno a messa la domenica, indossando i loro abiti migliori, sempre lindi e perfettamente stirati. Durante la settimana, la nonna lavora come donna delle pulizie in un college vicino, lo stesso che, secchione e tenace, frequenterà. Gli studi lo portano a New York dove diventa assistente di Diana Vreeland al Metropolitan Museum. Ed è Diana, leggendaria ex direttrice di Vogue, che gli trova il suo primo lavoro: segretario tuttofare alla redazione di Interview, la rivista fondata da Andy Warhol. Già da come rispondeva al ...