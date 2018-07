All' assemblea del Pd è già scontro  Renzi show contro la minoranza

Assemblea Pd - Renzi parla di Roma - brusii dAlla platea. E lui replica : “Ci vediamo al congresso - perderete” : “La musica cambierà a partire da Roma. Passando alla Pisana per caso ho visto un materasso e c’era scritto ‘questa è Roma’. Roma merita qualcosa di più e la riscossa partirà da qui”. Lo dice Matteo Renzi nel suo intervento in Assemblea Pd. Di fronte ai brusii dalla platea di chi ricorda la vicenda Marino, Renzi replica: “Smettiamola di considerare nemici quelli accanto a noi. Solo chi non ha memoria immagina ...

Assemblea Pd - Maurizio Martina verso la conferma Alla segreteria : Maurizio Martina verso la conferma alla segreteria del Partito democratico. E' questo uno dei punti chiari contenuti nel documento che il partito deve mettere ai voti in Assemblea. Tra gli altri temi ...

La data del prossimo congresso Pd dovrebbe essere decisa più avanti ma ogg all'assemblea dem dovrebbe comunque essere messo nero su bianco che l'assise dovrà tenersi entro il 2019. Riunione al Nazareno senza Renzi Ieri mattina si è tenuta una riunione al Nazareno alla presenza di Martina e di molti 'big' del Pd. Non c'era Renzi che parlerà della situazione politica ma ...

Congresso prima delle europee e assemblea entro ottobre 2018 - la mediazione dem Alla prova dell'Ergife : Congresso prima delle elezioni europee e entro ottobre 2018 una nuova assemblea per avviare il percorso che porterà alle primarie per l'elezione del segretario probabilmente a febbraio del prossimo anno: è questo il cronoprogramma che verrà prospettato – le modalità tuttavia non sono ancora chiare - domani ai delegati che si riuniranno all'Hotel Ergife di Roma per eleggere, salvo clamorose sorprese, Maurizio ...

L’Assemblea - Zingaretti - e altri - di un Pd che somiglia a un Leu Allargato : Non ho capito, sostenendo Zingaretti, come rinascerà il Pd. Non l'ho capito perché il presidente della Regione Lazio, forse, ha molti dubbi pure lui. Sarà come sostiene Damilano su l'Espresso che la sinistra ha perso le sue radici e le sue ali per questo in Italia non esiste più. Ma le ha perse, le radici, perché da un lato è fallito il suo progetto ideale e, dall'altro, perché il suo elettorato ...

Volpiano - assemblea dei lavoratori davanti Alla Comital : Obiettivo prioritario è assicurare la cassa integrazione ai 110 addetti dell'azienda che produce laminatoi in alluminio per l'industria alimentare e farmaceutica

Astaldi in rAlly nel giorno dell'Assemblea : Astaldi si muove sugli scudi a Piazza Affari . Il titolo avanza del 4,83%, mentre potrebbe ricevere a breve una proposta per il Terzo Ponte sul Bosforo. L'indiscrezione è riportata da Il Messaggero ...

Provincia Confartigianato Frosinone All'assemblea nazionale 2018 : ... per denunciare i vizi italiani e per rilanciare le virtù della piccola impresa artigiana, che mai come quest'anno ha fatto registrare record importanti sul fronte del lavoro e dell'economia, a ...

Mediaset esclude trust Vivendi dAll'assemblea : Il rappresentante di Simon Fiduciaria, il trust che custodisce il 19,19% del capitale di Mediaset detenuto da Vivendi , non potrà partecipare all'assemblea degli azionisti di Mediaset , in corso a ...

"Non può votare in assemblea". Mediaset mette Alla porta il delegato Vivendi. Pier Silvio e Confalonieri : "Pronti a un progetto europeo" : Simon, la fiduciaria che detiene il 19,1% delle azioni Mediaset per conto di Vivendi, ha depositato le azioni per partecipare all'odierna assemblea del Biscione, ma il Cda del gruppo televisivo si è opposto e non consente l'accesso al suo delegato. Secondo Mediaset e i suoi legali, si legge in una nota, le azioni sono state indebitamente acquisite da Vivendi che non sarebbe potuta salire oltre il 3% dell'azionariato del Biscione nel primo ...