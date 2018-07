ALLARME LISTERIA LIDL E FINDUS Prodotti ritirati dai supermercati | minestroni | mais e

ALLARME LISTERIA nel vitello tonnato/ Ministero della Salute ritira lotto de Il Ceppo : pericolo gravidanza : Allarme listeria nel vitello tonnato: il Ministero della Salute ritira un lotto de "Il Ceppo", i rischi maggiori sono per le donne in gravidanza ma non solo. Quali sono i pericoli?(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 20:52:00 GMT)

