Alessia Prete e Matteo Gentili festeggiano | la confessione dopo il GF

Matteo Gentili - incidente bollente con Alessia Prete : foto e commento : Matteo Gentili: dedica e foto struggente per Alessia Prete, ma scatta l’incidente bollente e si vede quel che non si doveva vedere Matteo Gentili e Alessia Prete sono sempre più in love. La coppia sbocciata sotto i riflettori dell’ultimo Grande Fratello sembra vivere in una luna di miele perenne da quando è finito il programma. […] L'articolo Matteo Gentili, incidente bollente con Alessia Prete: foto e commento proviene da ...

Grande Fratello 2018 Matteo Gentili e Alessia Prete - una passione che brucia : “Con Alessia l’intimità va molto bene e c’è molta intesa sotto le lenzuola”. Parola di Matteo Gentili che, in un’intervista concessa a Vero, parla della sua relazione con Alessia Prete, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello 2018. “Ho cominciato a mettere i calzettoni bianchi per spegnere l’attrazione di Matteo!” replica lei “La passione si vedeva anche solo dai nostri ...

Alessia Prete e Matteo Gentili - l'amore nato nella Casa del Grande Fratello dura anche fuori! ESCLUSIVO : Matteo: 'Abbiamo avuto tutto dalla vita, sappiamo come gira il mondo. Diamo la giusta importanza alle cose. nella Casa si perde la capacità di relativizzare e per chi fuma, l'astinenza fa uscire di ...

Alessia Prete - lettera di fuoco del suo ex : ‘Sei falsa - il tuo unico scopo è avere successo’ : “Non saresti arrivata in finale perché la gente ti avrebbe conosciuta per quello che sei” così esordisce sicuro Simone Marceddu nella lettera aperta che ha scritto alla sua ex fidanzata, Alessia Prete (QUI tutto ciò che bisogna sapere su di lei), fresca reduce dal Grande Fratello 15. Com’è noto, la 22enne piemontese è arrivata fino alla finale del reality grazie alla sua immagine di ragazza dolce, molto semplice e rassicurante ...

Alessia Prete : ‘Chiedo scusa’ per la foto di Miss Italia con la fascia modificata : L’ex gieffina Alessia Prete fa ancora parlare di sé. Non per la sua storia con il calciatore viareggino Matteo Gentili, ma per una foto ritoccata postata su Instagram. I suoi followers hanno attaccato Alessia perché non contenti del messaggio che la foto faceva trapelare. Prontamente, l’ex concorrente del ‘Grande fratello’, ha fatto un mea culpa, chiedendo scusa ai suo fans per la disattenzione, ma sottolineando la sua buona fede. ‘Non volevo ...

Alessia Prete - una foto fa scoppiare la polemica sui social : l’ex gieffina chiede scusa ai fan : Grande Fratello, una foto di Alessia Prete fa scoppiare la polemica sui social: le scuse ai fan e le spiegazioni dell’ex gieffina Una foto postata da Alessia Prete su Instagram nelle ultime ore ha fatto scoppiare la polemica sui social. L’intento ironico dell’ex gieffina, infatti, pare proprio che non sia stato capito dai fan che […] L'articolo Alessia Prete, una foto fa scoppiare la polemica sui social: l’ex ...

Alessia Prete infastidita da Matteo : c’entra Paola Di Benedetto : Paola Di Benedetto fa discutere Matteo Gentili e Alessia Prete Alessia Prete e Matteo Gentili hanno preso parte a un simpatico scherzo architettato dal Grande Fratello. I due hanno preso parte a un’intervista doppia. E in questa occasione il GF ha giocato a un giochino un po’ crudele denominato “obbligo e verità”. A quel punto gli autori gli hanno chiesto di mettere un like a una foto della ex fidanzata Paola Di ...

Alessia Prete stupisce il web : la dedica d’amore a Matteo Gentili : Alessia Prete stupisce i fan: le parole d’amore per Matteo Gentili dopo il Grande Fratello Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete fuori dal Grande Fratello. Finito il reality, infatti, i due ex concorrenti stanno passando sempre più tempo insieme, e le foto e i video condivisi con i […] L'articolo Alessia Prete stupisce il web: la dedica d’amore a Matteo Gentili proviene da Gossip e Tv.

Matteo Gentili stuzzica Alessia Prete e parla di Paola Di Benedetto : Alessia Prete stuzzicata da Matteo Gentili, le parole su Paola Di Benedetto Alessia Prete e Matteo Gentili continuano a fare coppia fissa. L’amore nato nella casa del Grande Fratello si sarebbe cementato a reality terminato proprio come quello tra Filippo Contri e Lucia Orlando. Ieri sera la modella di Torino e il calciatore sono stati impegnati nella novantaquattresima edizione del Pitti uomo. Accanto agli ex gieffini su Instagram è ...