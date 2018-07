Al mercato serve una bella rivoluzione

Il decreto Dignità è solo una pezza. Al mercato del lavoro serve una modifica strutturale : di Nicola Sorgi Il decreto Dignità, sbandierato come un “colpo mortale al Jobs Act”, in realtà delude le aspettative proprio sul tema cruciale, quello del precariato. E non perché le misure proposte non siano giuste: il problema è la modalità con cui si è deciso di agire sul mercato del lavoro. Invece di cancellare veramente il Jobs Act, per proporre una vera riforma che garantisca stabilità e riesca a far fronte ai cambiamenti delle tipologie ...

Calciomercato Pescara - serve un nuovo attaccante : spunta Monachello : Pescara - Cercasi bomber. Con Stefano Pettinari approdato al Lecce , Federico Melchiorri , 31, ancora lontano e Andrea Cocco prossimo alla cessione, l'obiettivo primario del Pescara è quello di ...

Calciomercato Milan - le richieste di Gattuso a Mirabelli : “ecco cosa ci serve” : Gennaro Gattuso è pronto ad un’estate ricca di colpi di scena in chiave Calciomercato per il suo Milan, Mirabelli è già in azione per rafforzare la rosa Gennaro Gattuso è volato in Russia per seguire alcuni calciatori interessanti in chiave Calciomercato per il suo Milan. Il tecnico, parlando a Premium Sport, ha rivelato quali sono i ruoli chiave nei quali il ds Mirabelli dovrà necessariamente intervenire: “Per fortuna non comincia domani ...

CALCIOmercato. Grujic è quello che serve - ma c'è da risolvere il rebus extracomunitari : Del nazionale serbo, 22 anni compiuti all'inizio di aprile, centrocampista di quantità, se ne parla già da qualche giorno e questa mattina Il Corriere dello Sport ripropone con forza il suo nome in ...

CALLEJON AL MILAN?/ Calciomercato - lo spagnolo piace ma con gli addii di Kalinic e Silva serve una prima punta : CALLEJON al MILAN? Calciomercato, l'esterno spagnolo del Napoli pare aver fatto una mezza promessa ai rossoneri che se la devono vedere anche con i problemi legati al fairplay finanziario.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:15:00 GMT)

Atalanta - Percassi e il mercato «Vi riserveremo belle sorprese» : State tranquilli ha subito aggiunto- che vi renderemo felici al termine di questa campagna acquisti. Defrel è uno dei quattro giocatori che stiamo osservando, dalla difesa all'attacco. Ma siamo ...

Mentana - il 'maratoneta' sempre pronto : "Interveniamo quando serve - sennò è calciomercato" : sempre pronto all’occorrenza. Enrico Mentana c’è anche quando non si vede, con l’edizione delle 20 del Tg La7 che va in onda nello studio delle grandi occasioni. Come mercoledì sera, quando tutti si aspettavano aggiornamenti e annunci che invece non sono arrivati.“Siamo nello studio che in genere occupiamo quando ci sono le non stop – ha spiegato il direttore in apertura di notiziario - noi siamo stati qui tutto il pomeriggio, se ci fosse ...

Champions - plusvalenze e riserve : il Napoli sul mercato con 330 milioni : Unico padrone del pallone capace di incarnare le figure di zio Paperone e all'improvviso quella di Gastone: smisurato nella ricchezza ma fino ad adesso sempre sobrio nella gestione del...