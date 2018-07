Al FIFA Fan Fest è invasione di tifosi durante la partita tra Croazia e Russia GALLERY

sportfair

: Gelo comendo firme aqui nesse pizzonis fifa fan fest - ManoCostela : Gelo comendo firme aqui nesse pizzonis fifa fan fest - Orli1983 : Ecco la mia squadra Mondiale!! Manca qualche italiano?? :) - pelangibiru : lionelmessi10.oficial have a little fans fanatic here???? lionelmessifanpage lionel_messi_barca_fan @FIFAWWC rusia… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Esultanze e bandiere sventolate al vento alFana Mosca in occasione del match tralatra lae laa in tutte le piazze della Nazione di Putin e non solo allo stadio. In particolare al Fan Fandi Mosca, un’orda disi è riversata all’evento in occasione della trasmissione su uno schermo gigante del match valido per i quarti di finale dei Mondiali di2018 che ha visto ai rigori sconfitta la squadra di casa.L'articolo AlFandilatraSPORTFAIR.