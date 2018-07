Aizza un Pitbull contro i carabinieri per evitare arresto

abruzzo24ore.tv

(Di sabato 7 luglio 2018) Teramo - Ilo sorprendono sotto casa a vendere una dose di droga, lui, che è ai domiciliari, torna in fretta nell'abitazione ei militari il suo. E' successo a Martinsicuro (Teramo), protagonista dell'episodio un tunisino di 44 anni. Per guadagnare tempo e tentare di nascondere 40 grammi di eroina, poi trovati in casa dai, ha liberato il suo cane, molto aggressivo. I militari, non senza problemi, alla fine sono riusciti a fermare il cane e ache il tunisino si disfacesse della droga; l'uomo ha anche tentato di ferirsi con un coltello a un braccio, ma è stato comunque arrestato per evasione, spaccio di stupefacenti e minacce a pubblici ufficiali. Adesso è rinchiuso nel carcere teramano di Castrogno. leggi tutto