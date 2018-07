Air Italy tira dritto sull' hub a Malpensa

Air Italy. 'Ennesima ingiustizia a danno dei soli dipendenti sardi'. : Chiediamo l'attivazione immediata di un tavolo ministeriale alla presenza dei ministri Di Maio e Toninelli e confidiamo in tutta la politica locale e regionale affinché resti al fianco dei lavoratori ...

Continuità territoriale e Air Italy - vertice oggi a Roma con il ministro Toninelli : Già domani si terrà un altro tavolo tecnico. "È stato un incontro proficuo e operativo", ha detto il presidente della Regione Francesco Pigliaru al termine dell'incontro che si è tenuto oggi al Mit ...

Il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione della Quarta Commissione sulla vicenda Air Italy. : ... compagnia che per i sardi negli anni è sostanzialmente diventata la compagnia di bandiera ; «oggi il mondo dei trasporti è cambiato e l'azienda ha strategie diverse, e forse in materia di trasporti ...

Assemblea a Olbia contro i trasferimenti Air Italy : Si prospetta un inizio di luglio critico all' Aeroporto di Olbia , dove mercoledì 4 luglio alle ore 15 è stata indetta un'Assemblea dei lavoratori ex Meridiana, per protestare contro i trasferimenti ...

Ferraro - Ceo di Smeralda Holding : Air Italy grande opportunità : Milano, 19 giu. , askanews, La compagnia aerea Air Italy, che ha preso il posto di Meridiana rappresenta una 'grandissima opportunità' per la Costa Smeralda. Lo ha detto Mario Ferraro, Ceo di Smeralda ...

Air Italy annuncia il nuovo volo Milano-Delhi : ... diventerà perciò anche un punto di collegamento tra le due megalopoli indiane servite e New York, fra l'Est e l'Ovest del mondo. Così facendo la nostra Compagnia pone le basi per raggiungere un ...

Air Italy annuncia il nuovo collegamento Milano-Dehli : Air Italy ha annunciato il nuovo Milano Malpensa " Delhi , quinta nuova destinazione intercontinentale servita dal suo hub lombardo nel 2018. Questo collegamento, attivo dal prossimo 28 ottobre, si va ...

Air Italy inaugura la tratta Milano-Miami : Continua ad aumentare l'offerta verso il Nord America di Air Italy. La compagnia aerea ha infatti inaugurato la tratta Milano Malpensa - Miami, che va ad aggiungersi al volo quotidiano già previsto ...

Enac : Air Italy partecipa a celebrazioni 20 anni ente : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Air Italy ha celebrato con Enac il traguardo dei 20 anni dall’istituzione dell’ente. Ad intervenire è stato il nuovo chief operating officer di Air Italy, Neil Mills, entrato da poche settimane a far parte del team di vertice del vettore italiano con il compito di coordinare e dirigere tutte le funzioni della società. Durante l’intervento, Mills ha più volte ringraziato il presidente Vito ...

Air Italy alle celebrazioni per i 20 anni di Enac : Teleborsa, - Era presente anche Air italy all'evento organizzato da Enac per celebrare il traguardo dei 20 anni , che si è svolto a Roma a margine della presentazione del Rapporto e bilancio sociale ...

Air Italy - decolla il primo volo Milano-New York : Air Italy inaugura il suo primo volo internazionale con la tratta Milano-New York . E' infatti decollato alle 13:10 da Milano Malpensa per New York JFK il primo volo diretto della compagnia, che conta ...