Afghanistan | ucciso soldato Usa | 2 feriti

Un soldato americano ucciso in un attacco in Afghanistan : Un soldato statunitense è rimasto ucciso in un attacco nel sud dell' Afghanistan . Altri due sono rimasti feriti. Lo rende noto la Nato. L' attacco - secondo quanto riferisce la polizia locale - sarebbe ...

Salvini chiama la mamma del parà ucciso in Afghanistan : Una promessa è una promessa e, fino ad ora, è stata mantenuta. Dopo la pubblicazione della lettera di Annarita Lo Mastro - la mamma di David Tobini, paracadutista ucciso in Afghanistan - Matteo Salvini aveva scritto su Facebook: "Solo GRAZIE. Mi piacerebbe abbracciare questa mamma, e onorare col mio lavoro la memoria di suo figlio". L'abbraccio fino ad ora non c'è stato, ma il ministro dell'Interno ha alzato la cornetta e ha chiamato ...