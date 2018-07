A Torino tutto pronto per il CR7 day

ilgiornale

(Di sabato 7 luglio 2018) Lunedì pomeriggio, la presentazione: di Emre Can, centrocampista tedesco arrivato a parametro zero di cui nessuno negli ultimi giorni si è più ricordato. Per quella di Cristiano Ronaldo, bisognerà avere ancora un po' di pazienza. Quel che rimane pressoché certo è che avverrà. Ieri è stato il giorno di ulteriori contatti e approfondimenti. Con le solite infinite voci a inseguirsi: CR7 era atteso alle ore 15 all'aeroporto Sandro Pertini e invece non si è visto, salvo poi comparire paparazzato di nascosto su un'isola greca. In attesa ovviamente di prendere un aereo con destinazione, dove nel frattempo sono state prenotate dalla Juventus tre stanze in un rinomato albergo del centro cittadino: prima o poi saranno occupate, magari proprio dall'attaccante portoghese e dal suo staff. O, per iniziare, solo da Jorge Mendes, ovvero il manager del giocatore e architetto numero uno del sempre ...