A Torino dal 24 al 26 agosto la quarta edizione di Todays

Torino - incendio all'ospedale Cto : nessun problema a pazienti : Torino, incendio all'ospedale Cto: nessun problema a pazienti

Maltempo a Torino. Allaggato il sottopasso dell’ospedale Molinette : Pesanti disagi a Torino per via di un violento temporale con forti raffiche di vento e tempesta di fulmini la

Allarme incendio all’ospedale Cto di Torino : E’ scattato l’Allarme incendio all’ospedale Cto di Torino. E’ successo ieri sera. Al secondo piano, in un locale vicino al

Cristiano Ronaldo-Juventus : CR7 cerca casa a Torino da settimane - l’indiscrezione dalla Spagna : Cristiano Ronaldo cerca casa a Torino: l’indiscrezione dalla Spagna che fa sognare i tifosi della Juventus Da giorni ormai non si fa altro che parlare della clamorosa bomba di mercato secondo la quale Cristiano Ronaldo sarebbe vicinissimo ad un accordo con la Juventus. I tifosi bianconeri sono in fibrillazione in attesa di un chiarimento, che smentisca o confermi una volta per tutte questi rumors. Intanto, dalla Spagna arrivano ...

Torino - gettò il figlio appena nato dal balcone : Valentina Ventura condannata a 14 anni di carcere : Valentina Ventura il 30 maggio di un anno fa gettò il figlio neonato dal balcone di casa subito dopo averlo partorito. Oggi per la mamma 34enne di Settimo Torinese è arrivata la condanna : 14 anni di ...

Torino : sottopassaggio allagato dalla pioggia - uomo muore annegato nella sua auto : Guido Zabena, 51 anni, è annegato nella sua automobile rimasta intrappolata e sommersa dall'acqua in un sottopasso allagato dopo un violento nubifragio.

Il difensore Izzo a un passo dal Torino : raggiunta l'intesa : Genova - Armando Izzo, difensore del Genoa, è a un passo dal Torino che ha superato nelle ultime ore la concorrenza del Sassuolo. Operazione da circa 10 milioni : Genoa e Torino hanno raggiunto l'...

Calciomercato Torino - mossa a sorpresa : il rinforzo arriva dal Genoa [NOME - CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Torino – Il Calciomercato del Torino finalmente entra nel vivo, nelle ultime ore importante mossa e che può essere considerata a sorpresa, arriva un nuovo difensore per il tecnico Walter Mazzarri. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club granata chiede per Armando Izzo del Genoa, accordo raggiunto con il club rossoblu per un cifra di circa 10 milioni di euro, un investimento molto importante da ...

Torino-Bruno Peres al tramonto. Barreca a un passo dal Monaco : Quasi al tramonto. Terribilmente più lontani. Perché l'attrazione da sola non basta, e allora pazienza: del vecchio amore resteranno solo i ricordi. Le lancette del barometro in casa Bruno Peres hanno ...

Torino - via vai in vista : Petrachi molto indaffarato - le ultime novità dal mercato! : Torino pronto a piazzare alcuni importanti colpi in entrata, sopratutto la difesa va rivoluzionata anche a causa di qualche addio di spessore Il Torino si appresta a vivere giorni di calciomercato caldissimi. Tante le trattative in ballo, che stanno tenendo impegnato il ds Petrachi nelle ultime ore. Andiamo però con ordine. Ci sono alcuni affare ben noti che potrebbero saltare, causando un effetto domino. Allo stesso modo, alcuni addii ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dalle Olimpiadi (fattibili) a Torino al falso allarme su Di Matteo capo del Dap : Dicono molti Cinque stelle nel consiglio comunale di Torino : “Mai fare le Olimpiadi invernali del 2026 perché sarebbe un altro enorme spreco di denaro e di cemento”. Sarà vero? Dice la Lega: “Facciamo la pace fiscale – bel nome per nascondere un condono – incasseremo 50 miliardi e così ridurremo le tasse agli italiani”. Sarà vero? Ci avevano detto prima delle elezioni: “Dietro di Maio e Grillo ci sono ...

TAV SI' O NO?/ Se la risposta sulla Torino-Lione arriva dalla Svizzera : Le opposizioni al progetto sono tutte immotivate? No. Ma con una galleria e nuovi tratti di ferrovia si inquinerà di meno e si trasporteranno più merci. ROBERTO ZUCCHETTI(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:06:00 GMT)TAV, SCONTRO CHIAMPARINO-TONINELLI/ Video, ministro “probabile nessun treno”: replica, “è invece tutto pronto”, di C. M. BalsamoALTA VELOCITA’/ I costi e i benefici (dubbi) di questa grande infrastruttura, di M. Ponti

Torino - si tiene auto e 28mila euro regalati dal promesso sposo : denunciata e assolta : Torino, si tiene auto e 28mila euro regalati dal promesso sposo: denunciata e assolta Lei ha 50 anni, mentre lui 76. La donna è stata assolta prima dall'accusa di circonvenzione di incapace e poi da quella di appropriazione indebita