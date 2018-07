A Torbole assegnati i titoli mondiali IFCA Slalom Youth e Master

sportfair

(Di sabato 7 luglio 2018) Per l’Italia titolo iridatoall’atleta del Circolo SurfAndrea Cucchi; bronzo di Andrea Rosati. Secondo GranMarco Begalli. Argento Junior femminile alla triestina Anna Biagiolini; primo under 15 il sardo Nicolò Spanu e primo under 13 il calabrese Matteo Azzarà Conclusi al Circolo Surf, sul Garda Trentino, dopo sei giorni di regate, attese, tentativi di fare qualche ulteriore batteria con il tempo capriccioso e il vento altalenante, i Campionati del Mondo. Enorme il lavoro dello staff in acqua e a terra del circolo Surf, ma anche dei due Comitati di regata FIV, presieduti da Claudio Alessandrello ed Ezio Ferin, che sono sempre stati pronti a prendere il vento, persino la mattina presto dell’ultimo giorno di gare in programma, in cui i regatanti e lo staff si sono ritrovati al circolo alle 6 del mattino. Nonostante ...