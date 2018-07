A scuola di vita in Giordania

vanityfair

: RT @lucianocapone: Se i No Vax possono mandare a scuola i figli senza vaccinazioni, i bambini immunodepressi rischiano la vita. Ma il gover… - VincenzoVinse71 : RT @lucianocapone: Se i No Vax possono mandare a scuola i figli senza vaccinazioni, i bambini immunodepressi rischiano la vita. Ma il gover… - IesuAnna : RT @lucianocapone: Se i No Vax possono mandare a scuola i figli senza vaccinazioni, i bambini immunodepressi rischiano la vita. Ma il gover… - assunta_ranucci : RT @lucianocapone: Se i No Vax possono mandare a scuola i figli senza vaccinazioni, i bambini immunodepressi rischiano la vita. Ma il gover… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 27 di Vanity Fair (2018), in edicola dal 4 al 10 luglio C’è un esercizio che le maestre insegnano ai bambini nei Makani, i centriaperti da Unicef per i rifugiati siriani in: trasformare i numeri in disegni. Trasmette l’attitudine a far nascere una cosa bella da un’altra più spoglia e disadorna. La non facile arte di pensare positivo, insomma. Ahmed, dieci anni, da grande sogna di fare il pittore, per ora è bravissimo con questo gioco dei disegni partendo dai numeri. Mi fa vedere come fa: prende un uno e lo fa diventare una gigantesca nave vista dalla prua. Come molti degli abitanti di Za’atari, il campo profughi più grande del Medio Oriente, viene dalla zona di Dar’a e il mare non lo ha mai visto, ma questo non sembra essere un problema. Ahmed ha vissuto ormai gran parte della suacome rifugiato in, dove è ...