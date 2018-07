A Firenze l' arena di cinema estivo più bella del mondo | negli Uffizi

Firenze Rocks al via con i Foo Fighters : come raggiungere la Visarno Arena e ultimi biglietti disponibili : È in programma alla Visarno Arena presso il Parco delle Cascine di Firenze, la nuova edizione del Festival Firenze Rocks. Si inizia oggi con l'attesissimo concerto dei Foo Fighters, ma il Festival continua fino al giorno 17 con una serie di esclusive - e non - internazionali nella scena rock mondiale. Dal 14 al 17 giugno, sono attesi in Toscana alcuni degli artisti e delle band rock più apprezzate del panorama musicale internazionale, a ...