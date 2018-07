3-4 giorni per salvare i ragazzi Le lettere dalla grotta ai genitori L' allenatore si

Thailandia - le lettere ai genitori dei ragazzi intrappolati : solo tre giorni per salvarli : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi...

Thailandia - i 12 ragazzi scrivono ai genitori : “Mamma - ti aiuterò a fare shopping”. Per salvarli “restano 3-4 giorni” : Ekkarat Wongsookchan, 14 anni, scrive a sua madre: “Ti aiuterò a fare shopping ogni giorno una volta libero”. “Fa un po’ freddo, ma non preoccupatevi. E non scordatevi della mia festa di compleanno“, dice Duangphet Promthep, 13enne. Più nostalgico Adul Sam-on, 14 anni: “Mi mancate tutti. Voglio tornare a casa“. I nuvoloni carichi di pioggia incombono e nella grotta inizia a scarseggiare ...

Ragazzi bloccati nella grotta - il tempo stringe : 3-4 giorni per salvarli : Il tempo stringe per i Ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia: c'è una finestra di appena 3-4 giorni per salvare i 12 baby calciatori bloccati dal 23 giugno con il loro allenatore nella...

Quebec - 54 morti in 7 giorni per caldo : 02.56 Un'ondata di caldo eccezionale nella parte meridionale della provincia canadese del Quebec ha causato nell'ultima settimana la morte di 54 persone fra i 50 e gli 85 anni. Lo rendono noto le autorità locali, precisando che il me.dico legale accerterà se i decessi sono legati alle alte temoperature. Dà venerdì della scorsa settimana il Quebec registra temperature che raggiungono i 35 gradi, con un'alto tasso di umidità e, nell'ultimo ...

Il racconto dell’attivista milanese bloccata in Turchia per undici giorni : “È stato un incubo - ho temuto il peggio” : “È stato un vero incubo, ho temuto il peggio. Su di me c’era l’accusa pendente di propaganda terroristica. Pensavo che avrebbero potuto portarmi in carcere e punirmi in qualche modo”. Sono le parole dell’attivista milanese, Cristina Cattafesta, per 11 giorni bloccata a Gaziantep, in Turchia, in un centro di espulsione. La donna si era recata nel Kurdistan turco per seguire il corretto svolgimento delle elezioni ...

Cultura. Grande successo per "Colpi di scena" - una 4 giorni dedicata al teatro giovanile : ... a Faenza il teatro Masini e il suo Ridotto, i Teatri Sarti ed Europa, la Casa del teatro; a Forlì i Teatri Diego Fabbri, Il Piccolo, Testori, Guattari, , gli spettacoli sono stati rappresentati ...

Da oggi il Velino sciopera per 4 giorni - in Cigs al 70% e senza stipendi - : Roma, 6 lug., askanews, - Il Comitato di Redazione dell'agenzia di Stampa Agv/il Velino, su mandato unanime dell'assemblea, annuncia quattro giorni di sciopero: da oggi, venerdì 6 luglio, a martedì 10 ...

Chiara Ferragni e Fedez : matrimonio a Noto e festa per tre giorni : Una cerimonia romantica a Noto e una festa che durerà tre giorni: Chiara Ferragni e Fedez sono pronti a giurarsi amore eterno con un matrimonio da sogno. Secondo le ultime indiscrezioni le nozze saranno celebrate il 1 settembre in una delle location più suggestive della Sicilia. Se il luogo del sì è stato scelto per rendere omaggio a mamma Marina Di Guardo, che vanta origini siciliane, la cerimonia prenderà ispirazione dal festival di Coachella, ...

Cristina Cattafesta - libera l’attivista bloccata in Turchia per undici giorni. La Farnesina : “È stata rilasciata” : Cristina Cattafesta, l’attivista milanese di 62 anni bloccata in Turchia dallo scorso 24 giugno, è stata rilasciata ed è ripartita per l’Italia. A renderlo noto è stata la Farnesina, che “accoglie con grande soddisfazione la notizia”. La donna, che si era recata nel Kurdistan turco come osservatrice internazionale, era stata fermata per un controllo. Le autorità locali avevano disposto il suo trasferimento per alcuni ...

“Per uscire dalla melma…”. Nadia Toffa - il post che mette tutti in allarme. Dopo dieci giorni di silenzio la Iena è tornata a parlare sui social : Dopo dieci giorni di silenzio Nadia Toffa torna a parlare. La Iena, lontana ormai da mesi dagli schermi, continua la sua lotta contro la malattia. Un cancro che sta affrontando e combattendo con coraggio e con il supporto di migliaia di fan che non la lasciano mai sola, manifestando ad ogni uscita virtuale tutto il loro supporto. Come nelle scorse ore, quando ha pubblicato un nuovo post su Instagram, la foto di un bellissimo fiore con accanto ...