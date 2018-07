Xiaomi lancia delle cuffie con rilevamento del battito cardiaco economiche

Xiaomi lancia uno smartphone dedicato a una “idol” virtuale : (Foto: Xiaomi) Sono passati pochi mesi da quando Xiaomi ha lanciato sul mercato il suo conveniente smartphone Xiaomi Mi 6X, gadget dall’interessante rapporto qualità prezzo che speriamo di vedere prossimamente in Italia come successore dell’attuale Mi A1 in vendita anche da noi. Nelle scorse ore però il gruppo si è conquistato la simpatia di migliaia di fan giapponesi lanciando un’edizione limitata del suo telefono dedicata a ...

Xiaomi continua a sfornare prodotti intelligenti e l'ultimo della serie è una serratura con supporto alla crittografia per garantire la sicurezza domestica

La bicicletta elettrica di Xiaomi / Non solo smartphone : il colosso cinese si lancia in una nuova avventura : La bicicletta elettrica di Xiaomi, non solo smartphone: il colosso dell'elettronica cinese è pronto a lanciarsi in una nuova incredibile avventura con un prodotto di alta tecnologia.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:42:00 GMT)

Xiaomi HIMO electric bicycle è una bicicletta elettrica assistita che ha una batteria che impiega 6,5 ??ore per una ricarica completa che garantirà 50 Km

Xiaomi ha presentato tre nuovi gadget, uno dei quali destinato agli amici a quattro zampe, uno alla qualità dell'acqua e uno destinato alle auto.

Xiaomi ha presentato oggi il nuovo stabilizzatore per smartphone della famiglia MIJIA, presto in vendita in Cina a 599 yuan, poco meno di 80 euro.

L'estate è ormai iniziata e per affrontarla nel modo migliore Xiaomi ha deciso di lanciare lo Xiaomi MIJIA DC Inverter. Scopriamo insieme di cosa si tratta

In attesa dell'evento del 31 maggio gli utenti Xiaomi possono festeggiare per un nuovo paio di cuffie Bluetooth di tipo over ear e un nuovo cavatappi elettrico.

Xiaomi ha presentato nelle ultime ore un nuovo purificatore d'aria per auto che va a sostituire la prima generazione. Si chiama Xiaomi Roidmi Car Air Purifier e sfoggia persino un display OLED che mostra varie informazioni. lanciato in Cina il dispositivo è acquistabile a meno di 100 euro al cambio attuale; le spedizioni partiranno dal prossimo 2 giugno.

Un nuovo prodotto a marchio Xiaomi è chiamato al debutto: la Xiaofang Smart IP Camera è stata lanciata tramite la piattaforma di crowdfunding Youpin

Dalla Cina arriva la notizia del lancio di Xiaomi Mi Router 4, nuova generazione della famiglia di Router del produttore asiatico. Ecco le sue feature

Lei Jun, il CEO di Xiaomi, in risposta ad un utente che chiedeva informazioni su Xiaomi Mi Max 3 ha rivelato che lo smartphone sarà lanciato nel mese di luglio

Sentiamo spesso parlare dei nuovi prodotti di grandi marchi, ma ora passiamo a OPPO con il suo dispositivo lanciato in India: OPPO Realme 1!

Un documento avvistato presso la Eurasian Economic Commission mostra una lunga lista di smartphone Xiaomi che potrebbero arrivare nei prossimi mesi.