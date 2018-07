Wyndham Lewis un vortice furioso di arte e letteratura sempre in lotta

ilgiornale

(Di venerdì 6 luglio 2018) Certo, c'era qualcosa di patologico. Di patetico, pure. Nelle fotografie, la posa èquella. Sguardo vizioso, fronte ampia, baffi da condottiero latinoamericano, pronto a percorrere ogni causa, purché perduta in pnza, sigaretta che ciondola dalle labbra o sbuca, tra l'indice e il medio mano, accuratamente sporca, da carpentiere della Storia. Appena incassava un complimento,, schifato, esplodeva in improperi. La spietatezza era la sua eroina, doveva sfigurare tutto, punire tutti, soprattutto se stesso, per sopravvivere al tedio e alla vigliaccheria dell'. Nel 1918, ad esempio, Thomas S. Eliot lo definisce "la più affascinante personalità del nostro tempo, che unisce il genio moderno alla potenza primitiva". Dieci anni dopo, su The Enemy, rivista arci-individualista, che durerà tre numeri (dal 1927 al 1929),ricambia l'amico con gli interessi, ...