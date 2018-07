World Kiss Day 2018 | il 6 luglio è la giornata mondiale del bacio

GIORNATA MONDIALE DEL BACIO / Oggi 6 luglio si celebra il 'World Kiss Day' : storia e film indimenticabili : Si celebra Oggi in tutto il mondo la GIORNATA MONDIALE del BACIO, istituita per la prima volta in Inghilterra nel 1990. storia dell'evento e baci più celebri del cinema.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:31:00 GMT)