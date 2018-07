Wind Summer Festival 2018 Cantanti e pagelle | The Kolors sul palco e i complimenti di

Ascolti tv - delusione Wind Summer Festival : non supera Don Matteo in replica : Il Wind Summer Festival non decolla. La prima puntata (registrata) della manifestazione musicale che si è svolta a giugno a Roma, nella splendida cornice di Piazza del Popolo, trasmessa su Canale...

Ascolti TV | Giovedì 5 luglio 2018. 2.554.000 spettatori sia per Don Matteo in replica (14.1%) che per il Wind Summer Festival (15.1%) : Ilary Blasi Su Rai1 Don Matteo 10 ha conquistato 2.554.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 Wind Summer Festival ha raccolto davanti al video 2.554.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Rai2 Maze Runner – La Fuga ha interessato 880.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Into the Storm ha catturato l’attenzione di 1.164.000 spettatori (6%). Su Rai3 Under the Radar ha raccolto davanti al video 930.000 ...