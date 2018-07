Wind Summer Festival 2018 | ascolti sottotono per la prima puntata | 15 | 08%

Blastingnews

(Di venerdì 6 luglio 2018) Non è stata una partenza memorabile per l'edizionedel, il programma incentrato sulle canzoni dell'estate, che quest'anno ha visto alla conduzione Ilary Blasi accompagnata da Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. Nonostante la presenza di artisti del calibro di Annalisa, Emma, The Giornalisti, il vincitore di AmiciIrama ed altri, la trasmissione non è andata oltre i due milioni e mezzo venendo raggiunta indalla replica di Don Matteo 10 in onda su Rai 1 e prevalendo solo in share. Ilary Blasi, attualmente, è alla guida anche del varietà calcistico Balalaika, trasmesso sempre su Canale 5 poco dopo le partite serali dei Mondiali di Russiadove, purtroppo, la Nazionale Italiana di Calcio non è riuscita a qualificarsi perdendo ai playoff contro la Svezia nel mese di novembre....