Wimbledon | una Williams va | l’altra no | Serena supera Mladenovic | eliminata Venus

Wimbledon - finisce la favola di Fabbiano : contro Tsitsipas neanche una chance : Wimbledon, Thomas Fabbiano eliminato dal torneo da Tsitsipas autore di una partita quasi perfetta Wimbledon, Tsitsipas supera Thomas Fabbiano mettendo fine alla favola londinese del tennista italiano. Un match senza storia, terminato 6-2 6-1 6-4, che però non potrà oscurare le ottime cose viste a Wimbledon per quanto concerne Fabbiano. La gara contro Wawrinka resterà una delle più belle della sua carriera, oggi poche chance contro ...

Una ‘english lesson’ di sport! Il weekend di Wimbledon - Silverstone - Russia 2018 e Tour de France nel segno della Union Jack : Il weekend di sport che stiamo per vivere è nel segno della Gran Bretagna: Wimbledon, F1, Mondiali di Russia 2018 e Tour de France parlano inglese! Il Big Ban, gli autobus a due piani, le cabine telefoniche, il tè delle cinque, la Regina. Tra i luoghi comuni tanto cari agli inglesi, in questo weekend dovrebbe sputarne un altro: lo sport. Questo fine settimana sembra infatti caratterizzato della presenza massiccia di eventi sportivi che ...

Wimbledon – Altro che sportività! Wozniacki attacca Makarova : “fortunata - ma tanto non andrà in fondo” : Caroline Wozniacki non ha digerito la sconfitta al secondo turno di Wimbledon contro Ekaterina Makarova: nel post match la tennista danese non è riuscita a trattenersi Nella giornata di ieri Caroline Wozniacki è stata estromessa dal tabellone WTA di Wimbledon. La tennista danese è stata sconfitta da Ekaterina Makarova, con il punteggio di 6-4 / 1-6 / 7-5. Una sconfitta inaspettata, che la Wozniacki non ha ben digerito. In conferenza ...

Wimbledon 2018 : prima giornata più che positiva per gli italiani. Quattro vittorie e una sconfitta il bilancio : L’euforia per la cavalcata di Marco Cecchinato a Parigi non si è arrestata. Chiariamo subito, a scanso di equivoci: è solo il primo turno ma la prima giornata di Wimbledon è stata ampiamente positiva per il tennis italiano. Cinque incontri e Quattro successi, con il rammarico di un en-plein che avrebbe reso il primo lunedì del torneo perfetto. Cominciamo da Camila Giorgi, per galanteria ma anche perché la prima a scendere in campo. ...

Tabellone Wimbledon 2018 : il sorteggio e gli accoppiamenti. Verso una finale tra Roger Federer e Rafael Nadal? : Sono stati sorteggiati i tabelloni principali di Wimbledon 2018. Ecco tutti gli accoppiamenti del main draw maschile e femminile. QUESTO IL Tabellone MASCHILE Federer-Lajovic Lacko-Bonzi Karlovic-Youzhny Struff-L. Mayer Mannarino-Garin R. Harrison-Carballes Baena Garcia ...

Gli orari della finale dei Mondiali e quella di Wimbledon coincidono : il torneo inglese prende una decisione drastica : Giorno e orario della finale dei Mondiali di Russia 2018 e di quella di Wimbledon coincidono: i vertici del torneo inglese però non intendono fare cambiamenti Domenica 15 luglio due grandi eventi sportivi si concluderanno, più o meno, alla stessa ora. La finale del Mondiale di Russia 2018 e quella di Wimbledon avverranno infatti quasi in contemporanea. Gli organizzatori dello Slam londinese hanno discusso in merito alla possibilità di cambiare ...