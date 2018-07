Wimbledon | Serena Williams agli ottavi

Wimbledon - Serena agli ottavi - Venus no. Ok Zverev - ora Federer : Tutt'altro che una passeggiata, che potrebbe costare cara al numero 64 al mondo, mai arrivato così lontano a Wimbledon. Federer non ha perso un set in due incontri e non ha mai perso una partita del ...

Wimbledon - la Giorgi vola agli ottavi. Serena Williams avanza - Venus ko : La maggiore delle sorelle Williams, attualmente numero 9 del mondo, in carriera ha vinto 5 volte Wimbledon, l'ultima nel 2008.

Wimbledon - Serena vola agli ottavi. Ok Zverev - ora Federer : TENNIS SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA In mezzo a una caduta di teste di serie impressionante, 30 fra uomini e donne,, si arriva al terzo turno di Wimbledon aggrappati ai vecchi leoni. E che leoni. Il ...

Wimbledon - Serena Williams doma la Tomova e vola al terzo turno : disastro Wozniacki : Wimbledon, Serena Williams vittoriosa sulla bulgara Tomova, la tennista americana approda dunque al terzo turno del torneo sull’erba più importante al mondo Wimbledon, Serena Williams ha superato la giovane Tomova in due set. La tennista americana, rientrata nel seeding dopo qualche problema fisico, è approdata al terzo turno del torneo londinese, vincendo 6-1 6-4 contro la bulgara. Adesso Serena affronterà la vincente ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer e l’insidia Lacko - Serena Williams torna in scena e Seppi guida la truppa tricolore : Terza giornata di incontri sui campi di Church Road di Wimbledon e tanti match interessanti da gustare nel “Tempio del tennis“. Sul Centrale, per il secondo incontro in programma, farà il suo ritorno in campo “Re” Roger Federer che, dopo aver esordito positivamente con la nuova tenuta Uniqlo contro il serbo Dusan Lajovic, se la vedrà contro l’ostico slovacco Lukáš Lacko, finalista nel recente torneo di Eastbourne. ...

Wimbledon – Dal successo di Federer e Serena Williams al ko di Dimitrov : il riepilogo della prima giornata : Inizia Wimbledon e arrivano subito i primi verdetti: dai successi di Federer e Serena Williams al ko di Dimitrov, il riepilogo della prima giornata Pronti via, il primo giorno di Wimbledon regala subito dei verdetti importanti. Il favorito numero 1, Roger Federer, campione in carica, ha bagnato l’esordio con un successo su Lajovic. Passano il turno anche Raonic, Cilic e Kohlschreiber, mentre si ferma già all’esordio Grigor Dimitrov, ...

Wimbledon – Serena Williams - buona la prima : ‘The Queen’ stende l’olandese Rus in due set all’esordio : Esordio ok per Serena Williams a Wimbledon: la tennista americana supera l’olandese Rus in due set nella sfida d’esordio Dopo l’infortunio che l’ha estromessa dal Roland Garros, Serena Williams è finalmente tornata in campo ‘solo’ sul finire della stagione su erba, ma nell’appuntamento da non mancare: Wimbeldon. all’esordio nello Slam londinese la tennista americana ha superato senza troppi pronlemi l’olandese Rus (numero 105 WTA), ...

Wimbledon - Vigilia intensa per Serena : il polo di Harry e lo sfogo sull'antidoping : Link Copia Galleria Serena ospite al matrimonio di Harry e Meghan SHARE L'avevano lasciata a Parigi, costretta a dare forfait per problemi a un pettorale e a rinunciare alla sfida con Maria Sharapova.

Wimbledon 2018 : Halep - Kvitova e Muguruza tutte nella parte alta. Serena Williams sulla strada di Svitolina e Wozniacki : E’ stato sorteggiato il tabellone femminile di Wimbledon 2018. Purtroppo per l’Italia ci sarà la sola Camila Giorgi. Questa l’analisi completa. Il primo quarto di finale nella parte alta del tabellone è stato riservato a Simona Halep e Petra Kvitova. Da una parte la numero uno del mondo che ha vinto finalmente il suo primo Slam a Parigi e dall’altra forse la principale favorita per la vittoria finale (con Garbine ...

Tabellone Wimbledon femminile : va male alla Giorgi - Serena trova la Rus : Tabellone Wimbledon femminile è stato sorteggiato oggi, non un grande accoppiamento al primo turno per la nostra Camila Giorgi Tabellone Wimbledon femminile, con una sola italiana ai nastri di partenza. Si tratta di Camila Giorgi, la quale ha beccato subito una testa di serie sul suo cammino, vale a dire la Sevastova. Tanti gli spunti già al primo turno del torneo che come sempre è apertissimo in quanto a possibili ...