Wimbledon – Rimonta Giorgi | battuta la Siniakova in tre set | staccato il pass per gli

Wimbledon 2018 : Andreas Seppi non rimonta e viene eliminato da Kevin Anderson : Non riesce la rimonta ad Andreas Seppi. L’altoatesino è stato sconfitto in quattro set dal sudafricano Kevin Anderson, numero otto del mondo e del seeding, con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 6-4 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. Il match è ripreso oggi dopo che nella giornata di ieri la pioggia aveva interrotto la partita sull’1-1 nel quarto set e con Anderson in vantaggio. A fare la differenza è stato sicuramente il ...

Tennis Wimbledon - Berrettini - che rimonta. Sarà derby Bolelli-Fognini : L'azzurro, unico giocatore al mondo ad essere entrato per 5 volte come lucky loser in un torneo dello Slam, affronterà ora al secondo turno Fabio Fognini che invece ha avuto bisogno di 4 set per ...

Wimbledon 2018 : che IMPRESA di Matteo Berrettini! Rimonta due set e batte Jack Sock : Arriva in chiusura di giornata l’IMPRESA italiana a Wimbledon: la firma Matteo Berrettini, che supera lo statunitense Jack Sock, numero 15 ATP e numero 18 del seeding, Rimontando due set di svantaggio e trionfando nella quinta partita. Il punteggio finale recita 6-7 (5) 6-7 (3) 6-4 7-5 6-2 dopo una battaglia sportiva durata tre ore e cinquanta minuti. Al prossimo turno lo attende il transalpino Gilles Simon, numero 53 ATP. Il match ...

LIVE Wimbledon 2018 in DIRETTA : avanzano Fognini e Bolelli - sarà derby! Che rimonta Berrettini : Batte Sock 3-2!!! Cecchinato esce subito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della seconda giornata di incontri di Wimbledon: oggi, martedì 3 luglio, in campo per il primo turno dei tornei di singolare la parte bassa del tabellone maschile e la parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze la campionessa uscente, l’iberica Garbine Muguruza, poi toccherà al connazionale Rafael Nadal ed infine vedremo all’opera la ...

ATP Wimbledon – Passo falso al primo set - poi rimonta : Fognini vittorioso su Daniel all’esordio : Fabio Fognini batte Taro Daniel all’esordio a Wimbledon: il tennista azzurro si impone in rimonta al quarto set Esordio positivo in quel di Wimbledon per Fabio Fognini. Il tennista originario di Arma di Taggia ha superato il giapponese Taro Daniel all’esordio sull’erba britannica. Fognini, attualmente miglior azzurro nel ranking mondiale maschile (16°), ha perso 6-3 il primo set, salvo poi imporsi con una roboante rimonta nei 3 set ...