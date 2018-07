Wimbledon – Pliskova ad un passo dall’eliminazione! Vittoria complicatissima contro

Wimbledon - avanzano Venus Williams e Karolina Pliskova : LONDRA - Venus Williams e Karolina Pliskova hanno superato il secondo turno del singolare femminile di Wimbledon , terza prova dello Slam della stagione, in scena sui campi in erba dell'All England ...

WTA Wimbledon – Karolina Pliskova supera l’ostacolo Azarenka : la tennista ceca si impone con un doppio 6-3 : Karolina Pliskova supera senza problemi i 32esimi di finale contro Vika Azarenka : la tennista ceca si impone in due set con un doppio 6-3 Dopo le eliminazioni di Stephens e Svitolina, il cammino di Karolina Pliskova , nella parte bassa del tabellone di Wimbledon , appare nettamente in discesa. La tennista ceca ha supera to l’insidioso ostacolo Azarenka nei 32esimi, battendo l’ex campionessa in due set con il risultato di 6-3 / 6-3. Dopo le ...

Wimbledon – Pliskova supera Dart all’esordio : Karolina lascia il secondo set - poi non c’è storia : Qualche incertezza all’esordio per Karolina Pliskova a Wimbledon: la tennista ceca batte la britannica Dart all’esordio, imponendosi al terzo set Mezzo passo falso all’esordio a Wimbledon per Karolina Pliskova. La tennista ceca batte Harriet Dart, numero 171 al mondo, dopo 2 ore e 9 minuti di gioco. La tennista numero 8 del ranking femminile riesce a superare la tennista di casa in 3 set, conquistando il primo solo al tie-break per 7-2, ...