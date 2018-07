Wimbledon | ok Zverev | ora Serena e Federer

Wimbledon – Rimonta Zverev dopo la sosta - niente da fare per Fritz : il tedesco si impone in cinque set : dopo essere andato sotto due set a uno, Zverev ha sfruttato l’interruzione per capovolgere il punteggio e strappare il pass per il terzo turno L’interruzione salva Alexander Zverev, il tennista tedesco fa tesoro della sosta imposta nella serata di ieri e stacca oggi il pass per il terzo turno di Wimbledon. Il numero 3 della classifica Atp rischia grosso, andando sotto nel punteggio per due set a uno, salvo poi ribaltare tutto e ...

Wimbledon 2018 - i risultati del tabellone maschile (5 luglio) : Nadal non brilla - Djokovic avanza. Fuori Cilic! Zverev rimandato : Non potevano mancare le sorprese nella quarta giornata di Wimbledon. Nel tabellone maschile la notizia è l’eliminazione di Marin Cilic, estromesso dall’argentino Guido Pella, che dopo l’interruzione di ieri (mal gestita dagli organizzatori, con Cilic che era in controllo prima di rientrare per dieci minuti e subire break e scivolata), ha rimontato due set di svantaggio fino a prevalere 7-5 al quinto. L’eliminazione del ...

Wimbledon : Zverev e Djokovic a 2/o turno : ANSA, - ROMA, 3 LUG - Alexander Zverev e Novak Djokovic approdano al secondo turno di Wimbledon: il tedesco ha eliminato l'australiano Jamie Duckworth battendolo con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-0, ...