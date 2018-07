Wimbledon – Federer agli ottavi di Wimbledon con eleganza : il campione in carica supera Struff in 3 set : Roger Federer accede agli ottavi di finale di Wimbledon: il campione svizzero batte il tedesco Struff in 3 set senza problemi Roger Federer accede agli ottavi di finale di Wimbledon con eleganza. Il tennista svizzero, campione in carica dello Slam britannico, si è imposto in 3 set sul tedesco Struff. Federer ha vinto il match in 1 ora e 37 minuti, battendo il numero 64 del mondo con il punteggio di 6-3/ 7-5/ 6-2. agli ottavi Federer ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer sfida Struff - Camila Giorgi e Thomas Fabbiano vanno a caccia degli ottavi di finale : Siamo giunti alla quinta giornata di incontri di un Wimbledon in cui le “stelle cadenti” non sono mancate. Siamo un po’ in anticipo rispetto alla famosa “Notte di San Lorenzo” ma sui campi di Church Road perdere la vincitrice del 2017 Garbine Muguruza ed il finalista del 2017 Marin Cilic non può lasciare indifferenti. Londra si risveglia, dunque, nella speranza che il suo “Re del tennis” abbia sempre la ...

Wimbledon 2018 : si apre un’autostrada verso la finale per Federer. Nadal passa senza brillare. E Djokovic? : Due turni sono pochi per sparare sentenze, ma per tracciare già un primo bilancio sì. Soprattutto perché due turni sono stati sufficienti a far saltare praticamente tutte le teste di serie del tabellone maschile di Wimbledon: nel momento in cui scriviamo ce ne sono 13 già qualificate al terzo turno, ma comunque vada (potranno essere al massimo 15 con le vittorie di Fognini e Zverev) saremo comunque ben al di sotto della metà delle 32 di ...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone maschile (4 luglio). Sul velluto Roger Federer - esce Paolo Lorenzi : Va in archivio la terza giornata del torneo di Wimbledon: tra gli uomini si è giocato il secondo turno della parte alta del tabellone. Si sono completati soltanto dieci dei sedici incontri in programma, con gli altri che verranno completati in apertura del programma di domani. Triplo tie break vincente per il canadese Milos Raonic, mentre va avanti sul velluto anche Roger Federer. In casa Italia si registra la sconfitta di Paolo Lorenzi, ...

Wimbledon : Federer si sbarazza di Lacko : ANSA, - ROMA, 4 LUG - Roger Federer ha messo a segno 35 punti di fila, con il proprio servizio, nell'incontro vinto sullo slovacco Lukas Lacko, terminato 6-4, 6-4, 6-1,, grazie al quale ha conquistato ...

