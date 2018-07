Wimbledon dice forte e chiaro se sei sposata

Wimbledon – Djokovic liquida Zeballos : Nole in splendida forma passeggia fino ai sedicesimi : Novak Djokovic batte Horacio Zeballos nei 32esimi di finale di Wimbledon: il tennista serbo accede ai sedicesimi in scioltezza Basta 1 ora e 33 minuti a Novak Djokovic per avere ragione di Horacio Zeballos. Il tennista di Belgrado accede ai sedicesimi di finale di Wimbledon senza troppi problemi. Djokovic, attualmente numero 21 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 3 set con il punteggio di 1-6/ 2-6/ 3-6. Ai sedicesimi di finale ...

Wimbledon – Nadal stenta - ma accede ai sedicesimi : il n°1 batte Kukushkin al terzo set : Rafa Nadal batte Kukushkin senza brillare: qualche difficoltà di troppo per il numero 1 al mondo che accede ai sedicesimi in 3 set L'erba non è la sua superficie preferita è risaputo, ma il Rafa Nadal visto contro Kukushkin non sembra in condizione di andare fino in fondo a Wimbledon. Tanti i punti lasciati all'avversario dal tennista spagnolo che ci ha impiegato 2 ore e 26 minuti per aver ragione del numero 77 del ranking mondiale

WTA Wimbledon – Kerber batte Liu e vola ai sedicesimi : Angelique Kerber passa i 32esimi di Wimbledon battendo la statunitense Liu: la tedesca si è imposta in 3 set con il punteggio di 3-6 / 6-2 /6-4 Mentre tante big steccano nei turni iniziali di Wimbledon, Angelique Kerber approda ai sedicesimi di finale, La tennista tedesca ha superato la statunitense Liu in 3 set con il punteggio di 3-6/ 6-2/ 6-4. Kerber, attualmente numero 10 del ranking femminile mondiale, nei sedicesimi di finale

Wimbledon – Camila Giorgi passa il turno! L'azzurra supera Brengle e vola ai sedicesimi : Camila Giorgi approda ai sedicesimi di Wimbledon: la tennista maceratese supera Madison Brengle in due set con un doppio 4-6 L'unica tennista azzurra in tabellone ha intenzione di farsi valere! Camila Giorgi approda ai sedicesimi di Wimbledon battendo l'americana Madison Brengle in 1 ora e 19 minuti. La tennista italo-argentina, nata a Macerata, si è imposta sull'aversaria con un doppio 4-6.