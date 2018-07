Wi-Fi | 5 router per potenziare ed estendere la tua rete

gqitalia

(Di venerdì 6 luglio 2018) A casa contiamo sempre di più sul Wi-Fi: che sia per fare una videochiamata alla famiglia, guardare una nuova serie in streaming tutta d’un fiato o semplicemente lavorare, un Wi-Fi potente e affidabile è fondamentale per rimanere connessi. La maggior parte di noi usa uncentralizzato per il Wi-Fi in casa, ma usarne uno solo per diffondere il segnale in tutta la casa è come pensare di illuminare tutta la casa con una sola lampadina: a causa dei muri e della distanza, è difficile per un solo dispositivo fare arrivare un segnale potente in ogni angolo della casa. Per questo sono nati i ripetitori che replicano lain arrivo dalma in genere riducono la velocità del segnale in modo significativo. La soluzione al problema si chiamamesh: in pratica, invece di creare più reti diverse da un singolo segnale, si crea un sistema a maglie in cui ogni dispositivo si ...