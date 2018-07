WhatsApp | presto una funzionalità per proteggere gli utenti dai link sospetti RUMORS

Blastingnews

(Di venerdì 6 luglio 2018) Gli sviluppatori del noto sistema di messaggistica istantanealavorano notevolmente per migliorare uno dei mezzi di comunicazione preferiti daglismartphone. Per quanto anche Telegram e Messenger di Facebook siano molto utilizzati dagli, l'applicazione dall'icona verde rimane sempre la più apprezzata, sopratutto dopo le ultime novità riguardanti i gruppi chat. Il problema di fondo che ha però sempre riguardatoè il sistema di crittografia, che non garantisce al massimo la privacy degli. Inoltre uno dei problemi maggiormente riscontrati dagli utilizzatori diè sicuramente quello riguardante le fake news, ovvero le notizie false che spesso vengono inviate fra, spesso creando disagio e vere e proprie truffe. E' il caso delle truffe sui buoni sconto, che di recente hanno riguardato aziende come Zara, Adidas o Nike: spesso a questi ...