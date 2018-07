Voucher in agricoltura e turismo Dl Dignità | le correzioni della Lega

Reintroduzione dei Voucher : Confagricoltura Asti plaude alla proposta del ministro Centinaio per la regolarizzazione dei lavoratori occasionali : E’ stata accolta con soddisfazione da parte di Confagricoltura Asti la proposta di Reintroduzione dei voucher in agricoltura da parte del ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio. Uno strumento che consente di regolarizzare l’attività agricola adeguandosi al lavoro nei campi. I voucher erano stati introdotti per la prima volta in via sperimentale nel 2008 in occasione del periodo della vendemmia, per le peculiarità dell’offerta di ...

Il Decreto Dignità divide il governo giallo-verde. La Lega chiede i Voucher per l'agricoltura e studia modifiche sui contratti a tempo : Le imprese chiedono alla Lega di fermarsi. E se parte dell'elettorato di Matteo Salvini va in allarme è un chiaro segnale che crea più di qualche imbarazzo tra i parlamentari del Carroccio. Il Decreto Dignità, primo provvedimento politico targato giallo-verde, è già motivo di discussione e di divisioni all'interno del governo, nonostante le dichiarazioni ufficiali. Luigi Di Maio non può retrocedere ...

Lavoro : Rolfi - Voucher fondamentali per lavoro stagionale in agricoltura : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Regione Lombardia sostiene convintamente la proposta di reintrodurre i voucher per il settore agricolo. Lo assicura Fabio Rolfi, assessore regionale all’agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, auspicando che “i tempi siano stretti e che già in sede parlamentare si possa integrare il decreto dignità, perché la stagione estiva che è iniziata coincide anche con la raccolta dell’uva e ...

Agricoltura - Coldiretti : con i Voucher 50mila giovani nei campi : Con il ritorno dei voucher circa 50mila posti di lavoro occasionali possono essere recuperati con trasparenza nelle attività stagionali in campagna dove con l’estate sono iniziate le attività di raccolta e presto ci sarà la vendemmia. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente l’apertura del vice premier e ministro Luigi Di Maio sulla reintroduzione dei voucher per le attività in Agricoltura e per le colf. Una presa di ...

