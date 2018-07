Volo suborbitale dal futuro spazio-porto di Grottaglie | accordo Agenzia Spaziale

punta sempre più sul turismo spaziale. Lo scorso 29 aprile la2.0 una capsula panoramica destinata al trasporto di sei persone ha effettuato il secondo. Per questa volta nessun passeggero in carne e ossa a bordo, ma un manichino chiamato Skywalker in onore del celebre protagonista della saga di Star Wars. La capsula – spiega Global Science – è partita dal sito di lancio di Van ...