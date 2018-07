Vitamina D | consenso da esperti su valori soglia

sportfair

(Di venerdì 6 luglio 2018) Milano, 6 lug. (AdnKronos Salute) – E’ l’ormone del sole, un amico delle ossa. E per questo suo legame con la salute scheletrica, laD è da decenni sotto la lente degliche a lungo hanno dibattuto suiche permettono di identificare situazioni di carenza, in gergo tecnico ipovitaminosi D. Una definizione apparentemente semplice, ma in realtà al centro di una dibattuta controversia scientifica. Per questo, un gruppo di specialisti provenienti da tutto il mondo ha deciso di sedersi attorno a un tavolo e di affrontare alcuni degli interrogativi che rimanevano ancora aperti. Qual è il marcatore biologico o biochimico che può meglio identificare un paziente ad alto rischio di ipovitaminosi? Quali sono idi cut-off che definiscono un reale deficit diD? Le risposte a queste domande sono contenute in un documento pubblicato ...