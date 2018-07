Vitalizi | M5s | “Fi e FdI vogliono affossare la delibera | ma prossima settimana li

: Dopo la Camera dei deputatil’Assemblea regionalena. Il Movimento 5 stelle ha presentato una proposta di delibera all’ufficio di presidenza per tagliare isull’isola. Dove per la verità erano stati aboliti già nel 2012, quando i deputati regionali hanno cominciato a maturare il diritto a un assegno erogato solo dopo i 65 anni di età e solo su base del sistema contributivo. Ogni anno, però, rimangono da pagare i ...

: La politica, quella con la P maiuscola, ha fatto già delle scelte coerenti e in linea con la realtà economica del Paese - aggiunge - I grillini, invece, sono i massimi esponenti della incoerenza e ...

: Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "I parlamentari Cinquestellenino la tigre delspicciolo suiperché sanno di avere perso terreno nel consenso registrando sonore sconfitte alle ultime amministrative ed allora tornano sui vecchi metodi dell’istigazione all’odio contro c

: Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Ilil M5sno, ma i pentastellati non ci stanno e rilanciano. "Ilo agli ex parlamentari lougualmente". Nel pomeriggio ino avevano lanciato sulla pagina Facebook del Movimento inun: '

: Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – Il‘boccia’ il M5sno, ma i pentastellati non ci stanno e rilanciano. “Ilo agli ex parlamentari lougualmente”. Nel pomeriggio ino avevano lanciato sulla pagina Facebook del Movimento inun: ‘ex parlamentari: da che parte stai?’. Sotto le facce di Giancarlo Cancelleri, big pentastellato ...

: (AdnKronos) - "Ma perché fate questi sondaggi? Non abbiamo bisogno di questi sondaggi - scrive Marilisa -. Sono concetti universalmente giusti e ovvi, che non hanno bisogno dell'espressione di una preferenza! Questi sondaggi servono solo ad attirare troll e gente che vi boicotta per deridervi!". Con