Spazio - Battiston : “ Virgin Galactic rafforza la Space Economy Italiana” : “Penso che i voli suborbitali siano un elemento importante nel futuro utilizzo dello Spazio ”. A scandirlo è stato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston , dopo la firma dell’accordo oggi a Bari con il Ceo di Virgin Galactic , George Whitesides. “La nostra partecipazione a questa entusiasmante operazione è il chiaro segnale che l’Italia è in prima linea nella new Space Economy che sta ...

Uno specialista di missione italiano a bordo dello SpaceShipTwo di Virgin Galactic : ... al di là del turismo, come ad esempio il lancio di piccoli satelliti, formazione degli astronauti, scienza in microgravità o test di nuove tecnologie.

Virgin Galactic prende accordi con un’azienda pugliese. Obiettivo : voli suborbitali : (foto: Pixabay) Richard Brandson, fondatore della Virgin Galactic sceglie un’azienda pugliese, la Sitael del gruppo Angel, fondato dall’imprenditore italiano Vito Pertosa, per lo sviluppo del primo veicolo spaziale che in un futuro non lontano potrebbe portare i primi turisti nello spazio. E la base di partenza potrebbe essere Grottaglie, in provincia di Taranto. La notizia è stata appena diffusa dall’Agenzia spaziale italiana ...